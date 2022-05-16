Гаві підпише новий контракт з «Барселоною». Відступні – фантастична сума

17-річний іспанець продовжить виступи у столиці Каталонії

Гаві / Фото - forbes

Хавбек «Барселони» Гаві поставить підпис під новою угодою з іспанським клубом. Про це вінсайдеритаСторони вже узгодили деталі контракту. Нова угода буде розрахована до червня 2027 року, а сума відступних за 17-річного іспанця складе 1 мільярд євро.Поточний контракт півзахисника розрахований до літа 2023 року, поточні відступні – 50 мільйонів євро.В сезоні Ла Ліги 2021/22 футболіст забив 2 голи та зробив 5 результативних передач.Раніше повідомлялося, що іспанський легіонер «Челсі»