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Гаві підпише новий контракт з «Барселоною». Відступні – фантастична сума

17-річний іспанець продовжить виступи у столиці Каталонії
Футбол Примерa (Испания)
19:54
Гаві підпише новий контракт з «Барселоною». Відступні – фантастична сума
Гаві / Фото - forbes
Хавбек «Барселони» Гаві поставить підпис під новою угодою з іспанським клубом. Про це в Twitter інсайдери Фабріціо Романо та Ніколо Скіра.

Сторони вже узгодили деталі контракту. Нова угода буде розрахована до червня 2027 року, а сума відступних за 17-річного іспанця складе 1 мільярд євро.

Поточний контракт півзахисника розрахований до літа 2023 року, поточні відступні – 50 мільйонів євро.

В сезоні Ла Ліги 2021/22 футболіст забив 2 голи та зробив 5 результативних передач. 

Раніше повідомлялося, що іспанський легіонер «Челсі» Маркос Алонсо є пріоритетним тренсфером для «Барселони» влітку.
Владимир Кириченко
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Барселона (футбол) Гави

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