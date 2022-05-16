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Гаві підпише новий контракт з «Барселоною». Відступні – фантастична сума
17-річний іспанець продовжить виступи у столиці Каталонії
19:54
Гаві / Фото - forbesХавбек «Барселони» Гаві поставить підпис під новою угодою з іспанським клубом. Про це в Twitter інсайдери Фабріціо Романо та Ніколо Скіра.
Сторони вже узгодили деталі контракту. Нова угода буде розрахована до червня 2027 року, а сума відступних за 17-річного іспанця складе 1 мільярд євро.
Поточний контракт півзахисника розрахований до літа 2023 року, поточні відступні – 50 мільйонів євро.
В сезоні Ла Ліги 2021/22 футболіст забив 2 голи та зробив 5 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що іспанський легіонер «Челсі» Маркос Алонсо є пріоритетним тренсфером для «Барселони» влітку.
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