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Гай стал ассистентом главного тренера «Черноморца»
На этой должности он сменил Андрея Ущаповского
Алексей Гай / Фото - http://chernomorets.odessa.ua/
Бывший игрок «Черноморца» и сборной Украины Алексей Гай стал ассистентом главного тренера в одесском клубе. Об этом сообщает официальный сайт «моряков.
На этой должности он сменил Андрея Ущаповского, который перешел на работу в другую команду.
Отметим, что Гай защищал цвета «Черноморца» в 2013-2014 годах. Он играл за моряков вместе с нынешним новым главным тренером Алексеем Антоновым.
Ныне «Черноморец» занимает вторую позицию в турнирной таблице Первой лиги.
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