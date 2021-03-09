Гай стал ассистентом главного тренера «Черноморца»

Алексей Гай / Фото - http://chernomorets.odessa.ua/

Бывший игрок «Черноморца» и сборной Украины Алексей Гай стал ассистентом главного тренера в одесском клубе. Об этом сообщает официальный сайт «моряков.





На этой должности он сменил Андрея Ущаповского, который перешел на работу в другую команду.





Отметим, что Гай защищал цвета «Черноморца» в 2013-2014 годах. Он играл за моряков вместе с нынешним новым главным тренером Алексеем Антоновым





Ныне «Черноморец» занимает вторую позицию в турнирной таблице Первой лиги.