Прогноз на матч «Брайтон» – «Манчестер Сити»
Где смотреть матч «Брайтон» – «Манчестер Сити»
Начало встречи – в 21:00
18 мая 14:24
Фото: Sky Sports
«Брайтон» в матче 37-го тура АПЛ дома сыграет против «Манчестер Сити».
Хозяева уже гарантировали себе прописку в АПЛ на следующий сезон. «Ман Сити» также решил все вопросы, выиграв титул АПЛ досрочно.
Начало матча – в 21:00. В прямой трансляции встречу можно будет смотреть на канале «Setanta Sports+».
Смотреть онлайн игру «Брайтон» – «Манчестер Сити» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Брайтон» – «Манчестер Сити».
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