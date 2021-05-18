Где смотреть матч «Брайтон» – «Манчестер Сити»

Начало встречи – в 21:00

Фото: Sky Sports

«Брайтон» в матче 37-го тура АПЛ дома сыграет против «Манчестер Сити».

Хозяева уже гарантировали себе прописку в АПЛ на следующий сезон. «Ман Сити» также решил все вопросы, выиграв титул АПЛ досрочно.

Начало матча – в 21:00. В прямой трансляции встречу можно будет смотреть на канале «Setanta Sports+».