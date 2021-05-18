Прогноз на матч «Челси» – «Лестер»
Где смотреть матч «Челси» – «Лестер»
Начало встречи – в 22:15
18 мая 14:41
Фото: Sky Sports
«Челси» в матче 37 тура АПЛ дома сыграет против «Лестера».
Обе команды еще не гарантировали себе участие в Лиге чемпионов. «Лестер» сделает этом, если выиграет сегодня, ну а «Челси» придется сражаться за это право до конца турнира, ведь «Ливерпуль» отстает на 1 очко.
Начало матча – в 22:15. В прямой трансляции встречу можно будет смотреть на канале «Setanta Sports».
Смотреть онлайн игру «Челси» – «Лестер» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Челси» – «Лестер».
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