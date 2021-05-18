Где смотреть матч «Челси» – «Лестер»

Начало встречи – в 22:15

Фото: Sky Sports

«Челси» в матче 37 тура АПЛ дома сыграет против «Лестера».

Обе команды еще не гарантировали себе участие в Лиге чемпионов. «Лестер» сделает этом, если выиграет сегодня, ну а «Челси» придется сражаться за это право до конца турнира, ведь «Ливерпуль» отстает на 1 очко.

Начало матча – в 22:15. В прямой трансляции встречу можно будет смотреть на канале «Setanta Sports».

Смотреть онлайн игру «Челси» – «Лестер» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Челси» – «Лестер».