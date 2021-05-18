Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»

Начало встречи – в 20:00

Фото: Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» в матче 37-го тура АПЛ дома сыграет против «Фулхэма».

Победа позволит МЮ гарантировать себе второе место по итогам сезона досрочно. Более того, команда не выигрывала два матча подряд дома, а это последний домашний матч в сезоне. «Фулхэм» уже вылетел из АПЛ и может лишь громко «хлопнуть дверью» напоследок.

Начало матча – в 20:00. В прямой трансляции встречу можно будет смотреть на канале «Setanta Sports».

Смотреть онлайн матч «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляции встречи «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм».