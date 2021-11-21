Где же правда? Бывший одноклубник Агуэро подтвердил, что форвард на днях объявит о завершении карьеры, но Хави это опроверг

У Куна проблемы с сердцем

Кун Агуэро / Фото: Getty Images

Бывший партнер Серхио Агуэро по «Манчестер Сити» Самир Насри подтвердил, что форвард «Барселоны» завершит карьеру игрока из-за проблем с сердцем. Слова Насри приводит L’Equipe.

«Он только что прислал мне сообщение, и, к сожалению, это правда. Мне очень жаль, ведь он не только хороший игрок, но и хороший человек. Мне очень больно, поскольку это не его выбор, а вынужденное решение».

В свою очередь, на пресс-конференции после матча с «Эспаньолом» главный тренер «Барселоны» Хави опроверг эту информацию.

«То, о чем говорят, неправда. Мы надеемся, что он сможет продолжить играть. Мы общались с ним в последние дни и не подтверждаем эти сведения».

Ранее авторитетный журналист сообщил, что на следующей неделе Агуэро сообщит общественности о том, что завершает карьеру футболиста из-за проблем с сердцем.