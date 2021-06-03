Гедеш может переехать в Италию

Игроком интересуются на Аппенинах

Гонсало Гедеш / фото - en.as

Вингер «Валенсии» Гонсалу Гедеш может перейти в итальянскую «Фиорентину», сообщает Football-Italia.

«Фиалки» после неудачного сезона, в котором они финишировали на 13 месте, ищут варианты усиления атаки и не прочь подписать португальского вингера. Но итальянцам еще предстоит побороться за 24-летнего игрока с другими испанскими клубами – «Севильей» и «Вильярреалом», ведь португалец может соблазниться на возможность играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

В минувшей кампании Гедеш провел за «летучих мышей» 34 матча, в которых отметился 14 голевыми действиями.

Напомним, новым главным тренером «Фиорентины» стал Дженнаро Гаттузо.