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Гедеш может переехать в Италию

Игроком интересуются на Аппенинах
Футбол Серия А (Италия)
09:39
Гедеш может переехать в Италию
Гонсало Гедеш / фото - en.as

Вингер «Валенсии» Гонсалу Гедеш может перейти в итальянскую «Фиорентину», сообщает Football-Italia.

«Фиалки» после неудачного сезона, в котором они финишировали на 13 месте, ищут варианты усиления атаки и не прочь подписать португальского вингера. Но итальянцам еще предстоит побороться за 24-летнего игрока с другими испанскими клубами – «Севильей» и «Вильярреалом», ведь португалец может соблазниться на возможность играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

В минувшей кампании Гедеш провел за «летучих мышей» 34 матча, в которых отметился 14 голевыми действиями.

Напомним, новым главным тренером «Фиорентины» стал Дженнаро Гаттузо.

Павел Харченко
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Теги

Гонсалу Гедеш Фиорентина Валенсия (футбол)

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