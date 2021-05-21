Гельзин дисквалифицирован на 5 лет

Фото: ФК Олимпик

КДК УАФ принял решение дисквалифицировать президента «Олимпика» Владислава Гельзина.

Об этом сообщил ответственный секретарь Игорь Грищенко. Все из-за нецензурных высказываний после матча «Олимпика» с «Шахтером».

Он неправомерно врывался в судейскую комнату, чем давил на арбитров и мог повлиять на их поведение на поле, а также нецензурно высказывался после матча во время прямого эфира.

За поведение и вред репутации футбола Гельзин получил наказание, прямая санкция – 5 лет, плюс 5 – условно с испытательным сроком в 2 года после истечения прямой санкции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном комитете УАФ, а после – в Лозанне».