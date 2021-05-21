Яя Туре ушел из «Олимпика»
Гельзин дисквалифицирован на 5 лет
Еще на пять лет он отстранен условно
21 мая 17:05
Фото: ФК Олимпик
КДК УАФ принял решение дисквалифицировать президента «Олимпика» Владислава Гельзина.
Об этом сообщил ответственный секретарь Игорь Грищенко. Все из-за нецензурных высказываний после матча «Олимпика» с «Шахтером».
«УАФ приняла решение запретить Гельзина любую футбольную деятельность сроком на 5 лет, плюс 5 лет условно, а также финансовый штраф в размере 250 000 гривен за его действия во время и после матча с «Шахтером».
Он неправомерно врывался в судейскую комнату, чем давил на арбитров и мог повлиять на их поведение на поле, а также нецензурно высказывался после матча во время прямого эфира.
За поведение и вред репутации футбола Гельзин получил наказание, прямая санкция – 5 лет, плюс 5 – условно с испытательным сроком в 2 года после истечения прямой санкции.
Решение может быть обжаловано в апелляционном комитете УАФ, а после – в Лозанне».
Ранее сообщалось, что Гельзина могут дисквалифицировать пожизненно.
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