Гельзин: «Не только «Олимпик» будет поднимать вопрос о недоверии арбитрам во время ближайших сборов клубов УПЛ»
Президент донецкой команды высказался в адрес украинских судей
Президент «Олимпика» Владислав Гельзин высказался об арбитрах УПЛ и заявил, что готов поднимать вопрос о недоверии к судьям.
«У нас системный судейский произвол. Не спонтанный, а системный беспредел, который возглавляют его руководители. Наверное, пришло время руководителям клубов собраться и высказать свое мнение. Если у всех такая же мысль, как и у нас, то надо выражать недоверие этому комитету и тому, кто его возглавляет.
Клуб «Олимпик» готов инициировать этот процесс.
Судьи должны комментировать свои решения после матчей. Должна быть шкала баллов, чтобы это была открытая, а не закрытая коррумпированная структура. Судьи должны быть независимыми, судить все клубы одинаково.
С приходом Лучи этот судейский произвол только увеличился. Стратегия судейства в Украине все хуже и хуже, как и работа судей.
Поэтому сегодня все больше недовольных среди тех людей, которые вкладывают в развитие спорта из своего кармана. А это делают все клубы. Мы не зарабатываем, а тратим, причем в своей стране. А кто-то на этом еще и создает коррупцию.
Когда будут ближайшие сборы клубов УПЛ, не только я буду поднимать вопрос о недоверии. Очень много таких клубов».
Напомним, Гельзин жестко высказался п поводу отмененного гола «Олимпика» в ворота «Шахтера» (0:1) в последнем туре УПЛ, «Олимпик» решил начать расследование по этому эпизоду.
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