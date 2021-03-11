Гельзин: «Не только «Олимпик» будет поднимать вопрос о недоверии арбитрам во время ближайших сборов клубов УПЛ»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин высказался об арбитрах УПЛ и заявил, что готов поднимать вопрос о недоверии к судьям.

Клуб «Олимпик» готов инициировать этот процесс.

Судьи должны комментировать свои решения после матчей. Должна быть шкала баллов, чтобы это была открытая, а не закрытая коррумпированная структура. Судьи должны быть независимыми, судить все клубы одинаково.

С приходом Лучи этот судейский произвол только увеличился. Стратегия судейства в Украине все хуже и хуже, как и работа судей.

Поэтому сегодня все больше недовольных среди тех людей, которые вкладывают в развитие спорта из своего кармана. А это делают все клубы. Мы не зарабатываем, а тратим, причем в своей стране. А кто-то на этом еще и создает коррупцию.

Когда будут ближайшие сборы клубов УПЛ, не только я буду поднимать вопрос о недоверии. Очень много таких клубов».