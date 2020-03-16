Гельзин: «Сеньор Лучи, почему вы нашу страну называете банановой республикой?»

Владислав Гельзин / Фото: ФК Олимпик

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин в интервью «Футбольного формата» раскритиковал главу судейского корпуса УАФ Лучано Лучи.

В этом чате господин Лучи не выбирает выражений. Видно все презрительное отношение к нашей стране, людям в украинском футболе, руководителям, функционерам, игрокам, тренерам, президентам, капитанам команд.

Я представлю все это общественности. Мы сделаем рассылку президенту УАФ, комитету этики и честной игры, в адрес всех клубов УПЛ, чтобы все ознакомились, что на самом деле творится в судейском комитете.

Лучано Лучи, я хотел бы задать вопрос. Вы приехали в нашу страну зарабатывать. Почему вы нашу страну называете банановой республикой? Мы что, для вас все обезьяны? Что это за посыл такой идет? Будьте уважительны к нашей стране, людям, там, где вы зарабатываете.

Будьте уважительны к функционерам, которые вкладывают со своего кармана. Не из бюджета, а со своего кармана финансируют, за счет чего держится украинский футбол. А у вас получается – только вы. Вы даже со своими подчиненными ведете разговор как со скотами.

Если мы что-то не говорим, это не значит, что мы что-то не знаем. Пора приоткрыть, что у нас творится в комитете. Это большая опухоль сегодня. И ее нужно оперировать, причем срочно. А докторами будут наши болельщики».