Гендиректор «Аталанты» подтвердил, что не продаст конкурента Малиновского

Россиянин останется в Бергамо

Алексей Миранчук и Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Российский полузащитник Алексей Миранчук не уйдет из «Аталанты» зимой.

Генеральный директор «богини» Лука Перасси рассказал Sky Sports, что хавбека не собираются продавать в ближайшее трансферное окно.

26-летний игрок был близок к переходу в «Дженоа», где его хотел видеть Андрей Шевченко. Но ситуация изменилась после отставки украинского тренера.

Также сообщалось, что главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини против продажи россиянина на фоне эпидемии травм в команде.

К тому же, конкурент хавбек по позиции Иличич пока что не может играть из-за депрессии.

Правда у россиянина есть еще один более грозный конкурент – Руслан Малиновский. Украинец провел в три раза больше минут на поле, чем Миранчук, где забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

Ранее «Аталанта» объявила о трансфере еще одного футболиста на эту позицию.