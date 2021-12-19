Гендиректор «Боруссии Д»: «Все топовые клубы хотят Холанда, особенно «Реал»
Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал Bild о будущем форварда «шмелей» Эрлинга Холанда:
«Будущее Холанда? Я знаю, что все топовые европейские клубы хотят его, особенно «Реал Мадрид».
Большой интерес «Мадрида» подтвержден и я думаю, что когда-нибудь испанская лига подошла бы ему больше, чем английская, но мы надеемся, что он останется.
Может быть, он уйдет, а может и останется. Несколько дней назад у меня был хороший разговор с Райолой. Мы дружелюбно поговорили по телефону. У нас обязательно будет еще одна встреча в ближайшие несколько недель.
Основное внимание уделяется развитию Холанда. Как и в случае с Левандовским, я хотел бы однажды гордиться Эрлингом, когда тот выиграет Лигу чемпионов.
Лично я считаю, что для него будет хорошо оставаться в Бундеслиге подольше. Райола умный мужчина – он знает, что делает».
Норвежец скорее всего уйдет летом на повышение. Помимо «Реала», высокие шансы на его подписание имеют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Ранее стало известно условие, при котором «сливочные» вступят в гонку за форварда.
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