Гендиректор «Боруссии Д»: «Все топовые клубы хотят Холанда, особенно «Реал»

Эрлинг Холанд / фото - Sport.es

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал Bild о будущем форварда «шмелей» Эрлинга Холанда:

Большой интерес «Мадрида» подтвержден и я думаю, что когда-нибудь испанская лига подошла бы ему больше, чем английская, но мы надеемся, что он останется.

Может быть, он уйдет, а может и останется. Несколько дней назад у меня был хороший разговор с Райолой. Мы дружелюбно поговорили по телефону. У нас обязательно будет еще одна встреча в ближайшие несколько недель.

Основное внимание уделяется развитию Холанда. Как и в случае с Левандовским, я хотел бы однажды гордиться Эрлингом, когда тот выиграет Лигу чемпионов.

Лично я считаю, что для него будет хорошо оставаться в Бундеслиге подольше. Райола умный мужчина – он знает, что делает».