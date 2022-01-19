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Гендиректор «Боруссии»: «Мы не выдвигали Холанду ультиматум, это полная чушь»
Ранее Эрлинг заявлял, что дортмундский клуб давит на него
13:54
Эрлинг Холанд / Фото: Twitter
Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке отреагировал на слова нападающего Эрлинга Холанда о том, что на него оказывается давление в вопросе его будущего в клубе. Его цитирует Bild.
«Говорить, что «Боруссия» выдвинет Эрлингу ультиматум, – это полная чушь. Крайнего срока о решении по поводу его будущего нет».
Напомним, Холанд попал в символическую сборную 2021-го года по версии FIFA.
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