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Гендиректор «Боруссии»: «Мы не выдвигали Холанду ультиматум, это полная чушь»

Ранее Эрлинг заявлял, что дортмундский клуб давит на него
Футбол Бундеслига (Германия)
13:54
Гендиректор «Боруссии»: «Мы не выдвигали Холанду ультиматум, это полная чушь»
Эрлинг Холанд / Фото: Twitter

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке отреагировал на слова нападающего Эрлинга Холанда о том, что на него оказывается давление в вопросе его будущего в клубе. Его цитирует Bild.

«Говорить, что «Боруссия» выдвинет Эрлингу ультиматум, – это полная чушь. Крайнего срока о решении по поводу его будущего нет».

Напомним, Холанд попал в символическую сборную 2021-го года по версии FIFA.

Петр Приходько
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Теги

Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд

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