Гендиректор «Интера» госпитализирован из-за коронавируса

Джузеппе Маротта / Фото - Twitter

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта был госпитализирован, сообщает Corriere della Sera.

Член руководства итальянского клуба сдал положительный тест на коронавирус 25 февраля. Недавно у него проявились усложнения заболевания.

Решение о госпитализации Маротты было принято в качестве меры предосторожности. В больницу он попал несколько дней назад, однако известно об этом стало лишь 11 марта.

В матче 26-го тура Серии А «Интер» переиграл «Аталанту» (1:0).