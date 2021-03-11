Гасперини: «Аталанта» проиграла «Интеру» из-за одного углового»
Гендиректор «Интера» госпитализирован из-за коронавируса
У Маротты осложнения заболевания
Джузеппе Маротта / Фото - Twitter
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта был госпитализирован, сообщает Corriere della Sera.
Член руководства итальянского клуба сдал положительный тест на коронавирус 25 февраля. Недавно у него проявились усложнения заболевания.
Решение о госпитализации Маротты было принято в качестве меры предосторожности. В больницу он попал несколько дней назад, однако известно об этом стало лишь 11 марта.
В матче 26-го тура Серии А «Интер» переиграл «Аталанту» (1:0).
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