Гендиректор Интера: «Коварная группа, желаю Де Дзерби удачи»

Джузеппе Маротта – о результатах жеребьевки Лиги чемпионов









Джузеппе Маротта / Фото - 90min.com

«Лига чемпионов всегда отличается от регулярных чемпионатов. В этом турнире огромную роль играют некоторые условности – то, в каком состоянии подойдет команда к каждой конкретной игре, наличие травмированных футболистов, при этом с двумя из трех команд мы уже встречались в прошлом розыгрыше турнира. Я желаю наставнику «Шахтера« Де Дзерби удачи. Также нам предстоит игра с первой командой из чемпионата Молдовы в Лиге чемпионов – тираспольским «Шерифом». Это коварная группа, важно подготовиться наилучшим образом к каждой конкретной игре».

Генеральный директор «Интера»поделился мнением по поводу результатов жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.Цитирует МароттуВ минувшем сезоне «Шахтеру» также пришлось играть в группе с «Интером» и «Реалом». С «нерадзурри» донецкий клуб дважды сыграл в нулевую ничью, а вот над мадридским грандом одержал две победы.

Ранее директор «Шахтера» по футболу заявил, что для его клуба лучше играть против топ-клубов.