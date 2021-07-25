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Гендиректор «Интера»: «Лукаку не продается»

Форвард останется в Италии
Футбол Серия А (Италия)
25 июля 22:37
Гендиректор «Интера»: «Лукаку не продается»
Ромелу Лукаку / Фото: Twitter

Генеральный директор «Интера»  Беппе Маротта сообщил, что форвард Ромелу Лукаку не покинет команду. Его слова приводит SportMediaSet.

«Лукаку не продается, абсолютно точно. Это важная фигура на шахматной доске Индзаги».

Ранее в прессе появилась другая информация – «Интер» намерен продать Лукаку и уже установил ценник на бельгийского форварда.

Петр Приходько
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Ромелу Лукаку Интер

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