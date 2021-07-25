«Интер» установил ценник на Лукаку
Гендиректор «Интера»: «Лукаку не продается»
Форвард останется в Италии
25 июля 22:37
Ромелу Лукаку / Фото: Twitter
Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта сообщил, что форвард Ромелу Лукаку не покинет команду. Его слова приводит SportMediaSet.
«Лукаку не продается, абсолютно точно. Это важная фигура на шахматной доске Индзаги».
Ранее в прессе появилась другая информация – «Интер» намерен продать Лукаку и уже установил ценник на бельгийского форварда.
Комментарии 0