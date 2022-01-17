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Гендиректор «Кривбасса»: «Максимум знаний футболистов – известные курорты, модные тренды и комфортные бутсы»

Баенко считает, что игроков нужно просвещать
Футбол Первая лига
15:42
Гендиректор «Кривбасса»: «Максимум знаний футболистов – известные курорты, модные тренды и комфортные бутсы»
Владимир Баенко / Фото: Football.ua

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко считает, что современные футболисты ограничены.

– Вам всего 31. Когда смотрите на то, как тренируются старше вас Мостовой или Васин, не возникает ли желания снять деловую одежду и вернуться на поле?

– На самом деле у меня мало времени. Первые два месяца работы генеральным директором запомнились тем, что у меня не было возможности даже поесть. В футбол я играю, бегаю с ветеранами.

Я завершал карьеру в «Левадии» – ехал туда, чтобы доказать, что меня рано списали. Мы выиграли Кубок Эстонии, и я захотел проститься с футболом. Футболист живет по расписанию: тренировки, матчи, сборы, зарплата. А обычная жизнь гораздо интереснее. Там тебя окружают не только тренер, президент и одноклубники.

– Активные выступления вы завершали сознательно и осмысленно. Однако переход все равно не был плавным?

– Нам нужно вводить курсы, которые будут учить футболистов безболезненно переходить в повседневную жизнь. Раньше я даже не знал, что такое программа 1С. Или как работает бухгалтерский учет? Максимум знаний рядовых футболистов – известные курорты, модные тренды и комфортные бутсы

В Первой лиге «Кривбасс» идет на втором месте турнирной таблицы.

Источник: Футбол 24 Петр Приходько
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