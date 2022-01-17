Гендиректор «Кривбасса»: «Максимум знаний футболистов – известные курорты, модные тренды и комфортные бутсы»

Владимир Баенко / Фото: Football.ua

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко считает, что современные футболисты ограничены.

– На самом деле у меня мало времени. Первые два месяца работы генеральным директором запомнились тем, что у меня не было возможности даже поесть. В футбол я играю, бегаю с ветеранами.

Я завершал карьеру в «Левадии» – ехал туда, чтобы доказать, что меня рано списали. Мы выиграли Кубок Эстонии, и я захотел проститься с футболом. Футболист живет по расписанию: тренировки, матчи, сборы, зарплата. А обычная жизнь гораздо интереснее. Там тебя окружают не только тренер, президент и одноклубники.

– Активные выступления вы завершали сознательно и осмысленно. Однако переход все равно не был плавным?

– Нам нужно вводить курсы, которые будут учить футболистов безболезненно переходить в повседневную жизнь. Раньше я даже не знал, что такое программа 1С. Или как работает бухгалтерский учет? Максимум знаний рядовых футболистов – известные курорты, модные тренды и комфортные бутсы