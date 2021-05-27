«Львов» попрощался с двумя футболистами
Гендиректор «Львова»: «Нас интересуют выступления в евротурнирах»
Андрей Панькив – о целях на следующий сезон УПЛ
Андрей Панькив / Фото - footboomГенеральный директор «Львова» Андрей Панькив в интервью официальному сайту клуба рассказал о целях команды на следующий сезон УПЛ.
«Наш президент – максималист. Еще в прошлом сезоне мы ставили задачу попасть в топ-5 в итоге и получить шанс выступить в еврокубках. Думаю, в следующем сезоне перед нами будут стоять те же задачи. Нас интересуют выступления в евротурнирах. Хотим привезти во Львов европейские соревнования. Будет ли это Лига Европы или Лига конференций – без разницы. Думаю, нам подойдут оба варианта».
Ранее сообщалось, что «Львов» прекратил сотрудничество с двумя футболистами.
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