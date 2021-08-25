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Гендиректор «Львова» – об отставке тренера: «Бессмертный – специалист высокого класса»

Клуб попытается найти кого-то еще лучше
Футбол Украинская Премьер-лига
17:22
Гендиректор «Львова» – об отставке тренера: «Бессмертный – специалист высокого класса»
Вадим Левчук / Фото - ФК Львов

Генеральный директор «Львова» Вадим Левчук раскрыл причины отставки главного тренера Анатолия Бессмертного. Слова руководителя клуба передает пресс-служба «горожан».

Бессмертный пришел во «Львов», когда у нас были не лучшие времена. Однако он нашел нужные методы, чтобы команда оправилась, и доказал, что является специалистом высокого класса.

От имени всего клуба мы бы хотели поблагодарить его за работу и пожелать успехов в дальнейшей тренерской карьере.

Также о причинах ухода рассказал сам Бессмертный.

Сергей Стаднюк
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Теги

ФК Львов Анатолий Бессмертный

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