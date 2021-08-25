Бессмертный: «Уход в отставку был непростым решением, но «Львову» нужны изменения»
Гендиректор «Львова» – об отставке тренера: «Бессмертный – специалист высокого класса»
Клуб попытается найти кого-то еще лучше
Вадим Левчук / Фото - ФК Львов
Генеральный директор «Львова» Вадим Левчук раскрыл причины отставки главного тренера Анатолия Бессмертного. Слова руководителя клуба передает пресс-служба «горожан».
Бессмертный пришел во «Львов», когда у нас были не лучшие времена. Однако он нашел нужные методы, чтобы команда оправилась, и доказал, что является специалистом высокого класса.
От имени всего клуба мы бы хотели поблагодарить его за работу и пожелать успехов в дальнейшей тренерской карьере.
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