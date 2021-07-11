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Гендиректор «Львова» рассказал о переговорах о домашнем стадионе

«Горожане» пока не имеют арену для того, чтобы принимать соперников в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
23:09
Гендиректор «Львова» рассказал о переговорах о домашнем стадионе
Вадим Левчук / Фото - ФК Львов

Генеральный директор «Львова» Вадим Левчук прокомментировал ситуацию вокруг отсутствия домашнего стадиона на сезон-21/22.

Сейчас продолжаются переговоры, которые являются довольно непростыми. У каждой из сторон есть своя позиция, и мы находимся на стадии поиска компромисса.

Как только процесс достигнет завершающей стадии, клуб обязательно объявит свою позицию. Но могу заверить, что мы делаем все возможное, чтобы игроки и болельщики чувствовали себя максимально комфортно во время матчей в новом сезоне.

Ранее «Рух» сообщил, что готов сняться с УПЛ из-за ситуации со стадионом.

Источник: Football.ua Сергей Стаднюк
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Теги

ФК Львов Арена Львов стадион Украина

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