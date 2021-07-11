«Рух» одолел «Верес», «Металлист 1925» и «Львов» добыли победы над представителями низших лиг
Гендиректор «Львова» рассказал о переговорах о домашнем стадионе
«Горожане» пока не имеют арену для того, чтобы принимать соперников в УПЛ
Вадим Левчук / Фото - ФК Львов
Генеральный директор «Львова» Вадим Левчук прокомментировал ситуацию вокруг отсутствия домашнего стадиона на сезон-21/22.
Сейчас продолжаются переговоры, которые являются довольно непростыми. У каждой из сторон есть своя позиция, и мы находимся на стадии поиска компромисса.
Как только процесс достигнет завершающей стадии, клуб обязательно объявит свою позицию. Но могу заверить, что мы делаем все возможное, чтобы игроки и болельщики чувствовали себя максимально комфортно во время матчей в новом сезоне.
Ранее «Рух» сообщил, что готов сняться с УПЛ из-за ситуации со стадионом.
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