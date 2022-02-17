Гендиректор «Львова»: «Угроза вторжения России возникла не сегодня, в стране восьмой год война»

Вадим Левчук / Фото - ФК Львов

Генеральный директор «Львова» Вадим Левчук рассказал об атмосфере в команде после новостей о возможном полномасштабном вторжении России на территорию Украины.

Что касается команды, то она вернулась со сбора в Турцию. У игроков будет несколько дней для отдыха, после чего начнется подготовка ко второй части УПЛ. Все это будет происходить в штатном режиме.