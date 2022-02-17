«Львов» завершил сбор ничьей с казахстанской командой
Гендиректор «Львова»: «Угроза вторжения России возникла не сегодня, в стране восьмой год война»
Левчук отметил, что, несмотря на новости последних недель, игроки сохраняют спокойствие
Вадим Левчук / Фото - ФК Львов
Генеральный директор «Львова» Вадим Левчук рассказал об атмосфере в команде после новостей о возможном полномасштабном вторжении России на территорию Украины.
Пока как легионеры, так и игроки с украинским гражданством сохраняют спокойствие. Ведь угроза вторжения возникла не сегодня и даже не вчера – у нас 8-й год идет война.
Что касается команды, то она вернулась со сбора в Турцию. У игроков будет несколько дней для отдыха, после чего начнется подготовка ко второй части УПЛ. Все это будет происходить в штатном режиме.
Ранее в «Ворскле» заявили, что, если бы существовала реальная угроза, уже бы были предприняты необходимые меры.
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