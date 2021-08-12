Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 1
Сегодня 18
Завтра 4
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Динамо - Минай 2:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Астана - КуПС 3:4 Окончен
Футбол (18 событий из 36) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Кайрат -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Нефтчи -:- Запланирован
20:00 Жальгирис - Мура -:- Запланирован
20:00 Анортосис Фамагуста - Рапид Вена -:- Запланирован
21:00 Сент Джонстон - Галатасарай -:- Запланирован
21:45 Селтик - Яблонец -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Астана - КуПС 3:4 Окончен
19:00 Рубин Казань - Ракув Ченстохова -:- Запланирован
19:00 Мольде - Трабзонспор -:- Запланирован
19:00 Карабах - АЕЛ Лимассол -:- Запланирован
20:30 Базель - Уйпешт -:- Запланирован
20:30 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава -:- Запланирован
21:00 Копенгаген - Локомотив Пловдив -:- Запланирован
21:00 Фейеноорд - Люцерн -:- Запланирован
21:45 Абердин - Брейдаблик -:- Запланирован
21:45 ХБ Торсхавн - Маккаби Хайфа -:- Запланирован
22:00 Партизан - Сочи -:- Запланирован
22:15 Осиек - ЦСКА София -:- Запланирован
Футбол (4 события из 8) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Авангард - Подолье -:- Запланирован
17:30 Полесье - Агробизнес -:- Запланирован
18:30 Волынь - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Шахтер - Металлист-1925 -:- Запланирован

Гендиректор «Ромы» прилетел в Лондон договариваться об Абрахаме

Римляне ищут замену Эдину Джеко

Футбол Серия А (Италия)
16:34
Гендиректор «Ромы» прилетел в Лондон договариваться об Абрахаме
Тэмми Абрахам / Фото: chiesaditotti.com

Генеральный директор «Ромы» Тиагу Пинту вылетел в Лондон для переговоров о трансфере форварда «Челси» Тэмми Абрахама, сообщает портал Corriere della Sera.

Римляне планируют потратить на трансфер 23-летнего футболиста 45 млн евро.

Если переговоры по Абрахаму провалятся, то «Рома» займется переходом Александра Ляказетта из «Арсенала».

Также в шорт-листе «Ромы» находятся форвард «Реала» Лука Йович, «Бенфики» Харис Сеферович и «Боруссии» из Менгхенгладбаха Денис Закария.

Напомним, основной форвард «Ромы» Эдин Джеко может перейти в «Интер».

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тэмми Абрахам Рома (Рим)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Челси» и «Рома» договорились о переезде в Рим английского форварда за 40-45 млн евро
«Челси» и «Рома» договорились о переезде в Рим английского форварда за 40-45 млн евро
Футбол Серия А (Италия)
10 августа 16:17
«Реал» предложил Моуриньо забрать у них форварда
«Реал» предложил Моуриньо забрать у них форварда
Футбол Примерa (Испания)
9 августа 15:59
«Аталанта» Малиновского и Коваленко может подписать контракт с форвардом «Челси»
«Аталанта» Малиновского и Коваленко может подписать контракт с форвардом «Челси»
Футбол Серия А (Италия)
5 августа 17:55
«Севилья» заинтересована в чемпионе Европы, который в прошлом сезоне выступал за ПСЖ
«Севилья» заинтересована в чемпионе Европы, который в прошлом сезоне выступал за ПСЖ
Футбол В Европе
4 августа 12:59
Форвард «Дженоа», который должен освободить место для Супряги, прибыл в «Рому» не медосмотр
Форвард «Дженоа», который должен освободить место для Супряги, прибыл в «Рому» не медосмотр
Футбол Серия А (Италия)
31 июля 14:16
Мхитарян: «Игроки «Ромы» сделают все, чтобы быть героями в новом сезоне»
Мхитарян: «Игроки «Ромы» сделают все, чтобы быть героями в новом сезоне»
Футбол Серия А (Италия)
31 июля 10:42

Новости: Футбол

Тренер «Динамо»: «Мы были близки к третьему голу, но каждый раз нам чего-то не хватало в завершении»
Тренер «Динамо»: «Мы были близки к третьему голу, но каждый раз нам чего-то не хватало в завершении»
Украинская Премьер-лига
17:53
Де Пена не продлил контракт с «Динамо» и может покинуть команду
Де Пена не продлил контракт с «Динамо» и может покинуть команду
Украинская Премьер-лига
17:34
Тренер «Специи»: «Коваленко готов играть»
Тренер «Специи»: «Коваленко готов играть»
Серия А (Италия)
17:07
«Лестер» близок к трансферу полуфиналиста Евро-2020
«Лестер» близок к трансферу полуфиналиста Евро-2020
Премьер-Лига (Англия)
16:52
Гендиректор «Ромы» прилетел в Лондон договариваться об Абрахаме
Гендиректор «Ромы» прилетел в Лондон договариваться об Абрахаме
Серия А (Италия)
16:34
Мбаппе поприветствовал Месси в ПСЖ
Мбаппе поприветствовал Месси в ПСЖ
Лига 1 (Франция)
16:23
Кривенцов: «Металлист-1925» хочет проверить себя на уровне команды Лиги чемпионов»
Кривенцов: «Металлист-1925» хочет проверить себя на уровне команды Лиги чемпионов»
Украинская Премьер-лига
16:17
«Шахтер» может вновь отдать Бондаренко в аренду
«Шахтер» может вновь отдать Бондаренко в аренду
Украинская Премьер-лига
15:58
Маркевич опроверг информацию о переговорах с УАФ
Маркевич опроверг информацию о переговорах с УАФ
Сборная Украины
15:50
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
28
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
29
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
12
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 15:32
4
Все новости