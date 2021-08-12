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Гендиректор «Ромы» прилетел в Лондон договариваться об Абрахаме
Римляне ищут замену Эдину Джеко
16:34
Тэмми Абрахам / Фото: chiesaditotti.com
Генеральный директор «Ромы» Тиагу Пинту вылетел в Лондон для переговоров о трансфере форварда «Челси» Тэмми Абрахама, сообщает портал Corriere della Sera.
Римляне планируют потратить на трансфер 23-летнего футболиста 45 млн евро.
Если переговоры по Абрахаму провалятся, то «Рома» займется переходом Александра Ляказетта из «Арсенала».
Также в шорт-листе «Ромы» находятся форвард «Реала» Лука Йович, «Бенфики» Харис Сеферович и «Боруссии» из Менгхенгладбаха Денис Закария.
Напомним, основной форвард «Ромы» Эдин Джеко может перейти в «Интер».
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