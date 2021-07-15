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Гендиректор «Зари»: «Каждые полгода Скрипника пытаются «уволить» из клуба»

Оганов рассказал о судьбе главного тренера луганчан
Футбол Украинская Премьер-лига
15:21
Гендиректор «Зари»: «Каждые полгода Скрипника пытаются «уволить» из клуба»
Виктор Скрипник / Фото - УПЛ

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов прокомментировал дальнейшую судьбу главного тренера Виктора Скрипника.

Я уже устал повторять, что у Виктора Скрипника продолжает действовать контракт с «Зарей». Каждые полгода его пытаются «уволить» из клуба, куда-то сватая. Вот и сейчас кто-то пишет о том, что он якобы уходит. Куда уходит?!

Повторюсь: у него действующий контракт. А писать можно все, что угодно. Вот я иногда читаю разную чушь, и мне становится стыдно за людей, которые это пишут. Понятное дело, к Скрипнику есть внимание – и это нормально. Он заслужил его своей работой.

Оганов также объяснил уход лидеров команды текущим летом.

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
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Виктор Скрипник

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