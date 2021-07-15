Гендиректор «Зари»: «Каждые полгода Скрипника пытаются «уволить» из клуба»

Виктор Скрипник / Фото - УПЛ

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов прокомментировал дальнейшую судьбу главного тренера Виктора Скрипника.

Повторюсь: у него действующий контракт. А писать можно все, что угодно. Вот я иногда читаю разную чушь, и мне становится стыдно за людей, которые это пишут. Понятное дело, к Скрипнику есть внимание – и это нормально. Он заслужил его своей работой.