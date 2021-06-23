Официально. Юрченко и Иванисеня покинут «Зарю»
Гендиректор «Зари» сообщил о подписании бразильского вингера
Вскоре Кристиан должен присоединиться к команде
23 июня 21:09
Кристиан / Фото - Zoryafc.com
Бразильский вингер Кристиан подписал контракт с «Зарей». Об этом сообщил генеральный директор клуба Станислав Оганов в комментарии пресс-службе луганчан.
Буквально только что были решены последние вопросы, поставлены подписи в документах. То есть, все последние формальности были улажены. Надеюсь, через день-два он присоединится к нам в Турции и мы его официально представим.
21-летний игрок на взрослом уровне провел 37 матчей. В них ему удалось отличиться двумя забитыми мячами.
Ранее Оганов сообщил, что полузащитники Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня покинут «Зарю».
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