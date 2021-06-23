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Гендиректор «Зари» сообщил о подписании бразильского вингера

Вскоре Кристиан должен присоединиться к команде
Футбол Украинская Премьер-лига
23 июня 21:09
Гендиректор «Зари» сообщил о подписании бразильского вингера
Кристиан / Фото - Zoryafc.com

Бразильский вингер Кристиан подписал контракт с «Зарей». Об этом сообщил генеральный директор клуба Станислав Оганов в комментарии пресс-службе луганчан.

Буквально только что были решены последние вопросы, поставлены подписи в документах. То есть, все последние формальности были улажены. Надеюсь, через день-два он присоединится к нам в Турции и мы его официально представим.

21-летний игрок на взрослом уровне провел 37 матчей. В них ему удалось отличиться двумя забитыми мячами.

Ранее Оганов сообщил, что полузащитники Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня покинут «Зарю».

Сергей Стаднюк
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Теги

Заря Станислав Оганов

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