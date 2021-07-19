Гендиректор «Зари»: «Василь обещал, что подпишет с нами контракт, но потом вмешались агенты»

Никола Василь / Фото - ФК Заря

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов в сообщении на официальном сайте клуба рассказал о ситуации с уходом голкипера Николы Василя. Также руководитель луганчан заявил о желании подписать вратаря.

На сегодня у нас есть достаточно опытный вратарь Шевченко. На подходе у нас молодой вратарь Мацапура, который является нашим воспитанником и молодые вратари Жилкин и Сапутин, на которых мы возлагаем большие надежды.

Естественно, мы хотим ещё укрепиться одним опытным вратарем. Время еще есть. И надеемся, что к закрытию трансферного окна у нас появятся еще новички.