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Гендиректор «Зари»: «Василь обещал, что подпишет с нами контракт, но потом вмешались агенты»

Оганов рассказал, почему голкипер сборной Боснии и Герцеговины не остался в клубе
Футбол Украинская Премьер-лига
18:39
Гендиректор «Зари»: «Василь обещал, что подпишет с нами контракт, но потом вмешались агенты»
Никола Василь / Фото - ФК Заря

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов в сообщении на официальном сайте клуба рассказал о ситуации с уходом голкипера Николы Василя. Также руководитель луганчан заявил о желании подписать вратаря.

О Николе Василе хочу сказать то, что в клубе он вырос в добротного вратаря. Мы с ним вели долгие переговоры. Он обещал, что подпишет с нами контракт, но вмешались в этот процесс агенты, и в конечном итоге они просто отказались и поступили, по нашему мнению, непорядочно.

На сегодня у нас есть достаточно опытный вратарь Шевченко. На подходе у нас молодой вратарь Мацапура, который является нашим воспитанником и молодые вратари Жилкин и Сапутин, на которых мы возлагаем большие надежды.

Естественно, мы хотим ещё укрепиться одним опытным вратарем. Время еще есть. И надеемся, что к закрытию трансферного окна у нас появятся еще новички.

Напомним, Василь перебрался в немецкий «Санкт-Паули».

Сергей Стаднюк
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Теги

Станислав Оганов Никола Василь Заря Никита Шевченко

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