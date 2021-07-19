«Заря» усилилась чемпионом мира U-20
Гендиректор «Зари»: «Василь обещал, что подпишет с нами контракт, но потом вмешались агенты»
Оганов рассказал, почему голкипер сборной Боснии и Герцеговины не остался в клубе
Никола Василь / Фото - ФК Заря
Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов в сообщении на официальном сайте клуба рассказал о ситуации с уходом голкипера Николы Василя. Также руководитель луганчан заявил о желании подписать вратаря.
О Николе Василе хочу сказать то, что в клубе он вырос в добротного вратаря. Мы с ним вели долгие переговоры. Он обещал, что подпишет с нами контракт, но вмешались в этот процесс агенты, и в конечном итоге они просто отказались и поступили, по нашему мнению, непорядочно.
На сегодня у нас есть достаточно опытный вратарь Шевченко. На подходе у нас молодой вратарь Мацапура, который является нашим воспитанником и молодые вратари Жилкин и Сапутин, на которых мы возлагаем большие надежды.
Естественно, мы хотим ещё укрепиться одним опытным вратарем. Время еще есть. И надеемся, что к закрытию трансферного окна у нас появятся еще новички.
Напомним, Василь перебрался в немецкий «Санкт-Паули».
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