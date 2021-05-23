Финал Кубка Италии. «Аталанта» проиграла «Ювентусу». Как это было
Генеральный директор Серии А: «Игра Малиновского украшает чемпионат Италии»
28-летний украинец стал лучшим игроком мая в Серии А
08:54
Руслан Малиновский / фото - gettyimages
Генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво на официальном сайте чемпионата прокомментировал присуждение полузащитнику «Аталанты» и сборной Украины Руслану Малиновскому приза MVP мая чемпионата страны:
«Руслан Малиновский стал одним из самых важных игроков финала сезона. Благодаря своим навыкам он демонстрирует отличную результативность — два гола и три результативные передаче в четырех майских играх.
Он зарекомендовал себя в качестве главного игрока на шахматной доске «Аталанты», которая дарит зрителям зрелищность. Игра Малиновского украшает наш чемпионат».
В текущем сезоне полузащитник отметился 10 голами и 12 результативными передачами.
Напомним, что ранее «Аталанта» уступила в финале кубка Италии туринскому «Ювентусу».
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