Генеральный секретарь «Шахтера»: «Политика клуба в вопросе аренд будет изменена»

FIFA ввел новые правила

Фото: пресс-служба Шахтера

Генеральный секретарь «Шахтера» Александр Черкасов прокомментировал введение лимита FIFA по количеству арендованных.

«С учетом тех изменений, которые предлагает FIFA в контексте арендных соглашений, политика «Шахтера» в этом вопросе будет изменена. Сейчас мы подробно изучаем вопрос и обсуждаем дальнейшие действия внутри клуба».

Напомним, по новым правилам – максимальный срок аренды – 1 год. Субаренды игроков в третьи клубы будут запрещены. Кроме того, за один сезон клуб не сможет отдавать или брать в аренду из одного и того же клуба более трех игроков.

Максимальное количество аренд ограничено согласно новым правилам. В сезоне 2022/23 клуб может отдавать/брать в аренду не более 8-ми игроков. В сезоне 2023/24 – не более 7-ми. В сезоне 2024/25 – не более шести. Шесть игроков – финальная планка от FIFA, далее она сокращаться не будет.