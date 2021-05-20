«Генк» разгромил «Антверпен» и лишил «Андерлехт» Михайличенко Лиги чемпионов

Хавбек команды оформил хет-трик

Фото - ФК Генк

В пятом туре плей-офф за чемпионство бельгийской Лиги Жюпиле «Генк» дома разгромил «Антверпен».

Настоящим героем команды хозяев стал Торстведт. Норвежец оформил хет-трик. Добил же соперника Дессерс спустя три минуты после выхода на замену.

«Генк» на 9 очков оторвался от «Андерлехта» и «Антверпена». У команды Богдана Михайличенко осталось два матча. Таким образом, она уже не сможет побороться за Лигу чемпионов.

Чемпионат Бельгии, плей-офф, 5 тур

«Генк» – «Антверпен» 4:0

Голы: Торствердт, 43, 49, 64, Дессерс, 77

«Генк»: Вандевордт, Муньос, МакКензи, Лукуми, Артеага Замора, Грошовски (Тома, 82), Хейнен, Дзюня, Торстведт, Бонгонда (Оэн, 79), Онуачу (Дессерс, 74).

«Антверпен»: Бутес, Сек, Ле Маршан, де Лат (Батубинсика, 78), Бута, де Сарт (Ламкел Зе, 61), Ферстрете, Онгла (де Паув, 78), Лукаку (Геркенс, 82), Мбокани, Миеси (Авенатти, 78).

Миеси, Ламкел Зе