Генсек UEFA: «Ювентус, «Барселону» и «Реал» могут исключить из Лиги чемпионов»

Флорентино Перес / Фото: atalayar.com

Генеральный секретарь UEFA Теодор Теодоридис высказался Marca о ситуации с «Ювентусом», «Реалом» и «Барселоной» относительно их участия в Европейской Суперлиге. Ранее президент UEFA заявил, что клубы будут играть в Суперлиге втроем, если не выйдут из организации.



Я хотел бы кое-что прояснить, потому что некоторые факты были неправильно истолкованы. То, что произойдет, не будет личным решением и не имеет никакого отношения к президенту UEFA или Исполнительному комитету UEFA.

В UEFA у нас есть четкое разделение полномочий, с исполнительной и судебной властью, с одной стороны, и независимыми судебными органами, с другой. Ни президент, ни я не можем влиять на работу судебных органов. Независимые судебные органы принимают независимые решения – так и должно быть.

Эти три клуба считаются одними из лучших в мире, почему мы должны ждать, что они не будут конкурировать? Но, конечно, для UEFA все клубы одинаковы, защищаются такие ценности, как уважение, спортивные заслуги и равное обращение.

Если они нарушили правила, они должны столкнуться с последствиями, которые определят независимые органы.