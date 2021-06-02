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Генсек UEFA: «Ювентус, «Барселону» и «Реал» могут исключить из Лиги чемпионов»

Теодоридис высказался о ситуации с клубами Европейской Суперлиги
Футбол Лига чемпионов UEFA
15:49
Генсек UEFA: «Ювентус, «Барселону» и «Реал» могут исключить из Лиги чемпионов»
Флорентино Перес / Фото: atalayar.com

Генеральный секретарь UEFA Теодор Теодоридис высказался Marca о ситуации с «Ювентусом», «Реалом» и «Барселоной» относительно их участия в Европейской Суперлиге. Ранее президент UEFA заявил, что клубы будут играть в Суперлиге втроем, если не выйдут из организации.

Могут ли их исключить из Лиги чемпионов? Такая возможность есть. Если клуб не следует правилам, его могут исключить. Зависит от них. Стоит отметить, что все клубы согласились с правилами.

Я хотел бы кое-что прояснить, потому что некоторые факты были неправильно истолкованы. То, что произойдет, не будет личным решением и не имеет никакого отношения к президенту UEFA или Исполнительному комитету UEFA.

В UEFA у нас есть четкое разделение полномочий, с исполнительной и судебной властью, с одной стороны, и независимыми судебными органами, с другой. Ни президент, ни я не можем влиять на работу судебных органов. Независимые судебные органы принимают независимые решения – так и должно быть.

Эти три клуба считаются одними из лучших в мире, почему мы должны ждать, что они не будут конкурировать? Но, конечно, для UEFA все клубы одинаковы, защищаются такие ценности, как уважение, спортивные заслуги и равное обращение.

Если они нарушили правила, они должны столкнуться с последствиями, которые определят независимые органы

Напомним, что клубы Европейской Суперлиги подали иск против UEFA и FIFA.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Барселона (футбол) Ювентус Европейская Суперлига (футбол)

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