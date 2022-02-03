«Гент» Бесуза не реализовал пенальти, «Брюгге» Соболя – победил в первом матче полуфинала Кубка Бельгии
В первом полуфинальном матче Кубка Бельгии «Брюгге» на выезде минимально обыграл «Гент».
Все основные события пришлись на второй тайм. Де Сарт не реализовал пенальти, а спустя шесть минут де Кэтелар распечатал противоположные ворота. Хендри оставил гостей в меньшинстве, но они удержали победу.
Защитник Эдуард Соболь провел на поле весь матч. Хавбек Роман Безус игру пропускал из-за травмы.
Ответный матч состоится 2 марта.
Кубок Бельгии. Полуфинал, первый матч
«Гент» – «Брюгге» 0:1
Гол: де Кэтелар, 56
«Гент»: Болат, Годо, Окуму, Ханч-Ольсен, Кастро-Монтес, де Сарт, Кумс, Самуаз, Юльсагер (Оджиджа-Офоэ, 63), Тиссудали, Лемайич (Депуатр, 63).
«Брюгге»: Миньоле, Митрович (Одои, 33), Хендри, Нсоки, Мата, Соболь, Ванакен, Вормер (Сиссе, 46), Ритс, Дост (Сков Ольсен, 46), де Кэтелар (Перес, 90+1).
Предупреждения: Тиссудали – Митрович, Одои, Хендри, МиньолеУдаление: Хендри
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