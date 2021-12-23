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«Гент» Безуса без особых трудностей вышел в полуфинал Кубка Бельгии

Украинец весь матч против «Стандарда» провел на скамейке запасных
Футбол Украинские легионеры
15:22
«Гент» Безуса без особых трудностей вышел в полуфинал Кубка Бельгии
Фото - ФК Гент

В четвертьфинале Кубка Бельгии «Гент» на своем поле уверенно переиграл «Стандард».

В дебюте второго тайма Доннум сумел сравнять счет после гола Кумса еще до перерыва. Но на этом сопротивление гостей закончилось. На дубль Тиссудали ответа не последовало.

Полузащитник Роман Безус не принял участия в матче. Украинец все 90 минут провел на скамейке запасных

«Гент» вышел в полуфинал турнира. Соперник команды определится после жеребьевки.

Кубок Бельгии, четвертьфинал

«Гент» – «Стандард» 3:1

Голы: Кумс, 8, Тиссудали, 53, 90+3 – Доннум, 47
Сергей Стаднюк
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Теги

Роман Безус Гент Кубок Бельгии (футбол) Стандард

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