«Гент» Безуса удержал ничью с лидером чемпионата Бельгии
В 21-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Гент» на выезде сыграл вничью с «Сент-Жиллуа».
Игра не изобиловала опасными моментами. Гости не сумели воспользоваться незначительным преимуществом.
Полузащитник Роман Безус вышел на замену на 55-й минуте. Украинец записал в свой пассив предупреждение.
Сенсационный новичок лиги «Сент-Жиллуа» продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая «Брюгге» уже на семь очков. «Гент» остался в еврокубковом плей-офф.
Чемпионат Бельгии, 18 тур
«Сент-Жиллуа» – «Гент» 0:0
«Сент-Жиллуа»: Морис, Багер, Бургесс, Кандусс, Ньивкоп, Митома (Марк, 66), Нильсен, Теума, Франсуа, Лапуссен, Ванзейр (Ильес, 90), Ундав.
«Гент»: Болат, Ханч-Ольсен, Нгеде-Нгджуи, Окуму, Де Сарт, Кумс, Самойс, Фортуна, Хюльсагер (Овусу, 75), Депуатр (Безус, 55), Тиссудали.Предупреждения: Хюльсагер, Де Сарт, Безус
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