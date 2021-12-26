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Тема дняСегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита

«Гент» Безуса удержал ничью с лидером чемпионата Бельгии

Украинский хавбек заработал предупреждение
Футбол Украинские легионеры
21:45
«Гент» Безуса удержал ничью с лидером чемпионата Бельгии
Фото - Сент-Жиллуа

В 21-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Гент» на выезде сыграл вничью с «Сент-Жиллуа».

Игра не изобиловала опасными моментами. Гости не сумели воспользоваться незначительным преимуществом.

Полузащитник Роман Безус вышел на замену на 55-й минуте. Украинец записал в свой пассив предупреждение.

Сенсационный новичок лиги «Сент-Жиллуа» продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая «Брюгге» уже на семь очков. «Гент» остался в еврокубковом плей-офф.

Чемпионат Бельгии, 18 тур

«Сент-Жиллуа» – «Гент» 0:0

«Сент-Жиллуа»: Морис, Багер, Бургесс, Кандусс, Ньивкоп, Митома (Марк, 66), Нильсен, Теума, Франсуа, Лапуссен, Ванзейр (Ильес, 90), Ундав.

«Гент»: Болат, Ханч-Ольсен, Нгеде-Нгджуи, Окуму, Де Сарт, Кумс, Самойс, Фортуна, Хюльсагер (Овусу, 75), Депуатр (Безус, 55), Тиссудали.

Предупреждения: Хюльсагер, Де Сарт, Безус
Сергей Стаднюк
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Теги

чемпионат Бельгии Гент Роман Безус

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