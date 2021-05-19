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«Гент» может продлить контракт с Безусом

Украинец был близок к уходу зимой
Футбол Украинские легионеры
19 мая 12:22
«Гент» может продлить контракт с Безусом
Фото: KAA Gent

«Гент» может продлить контракт с полузащитником Романом Безусом.

В последней части сезона украинец отвоевал место в основном составе и стал ключевым игроком команды. «Гент» может наградить его новым соглашением.

Действующее соглашение действует до лета 2022 года, сообщает Het Laatste Nieuws.

В 15 матчах сезона Безус забил шесть мячей и сделал четыре ассиста. Зимой он был близок к уходу, но решил остаться в команде.

Андрей Усмонов
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Гент Роман Безус

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