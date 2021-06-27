«Гент» нашел замену для Яремчука

Клуб смирился с уходом футболиста

Роман Яремчук / фото - FootBoom

Форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук, скорее всего, этим летом покинет клуб, и ему уже даже нашли замену, сообщает voetbal24.be.

В руководстве «буйволов» смирились с неизбежным уходом украинского нападающего в это летнее трансферное окно, поэтому бельгийский клуб вовсю работает над приобретением нападающего «Фенербахче» Алли Саматы.

Яркая игра в прошлом сезоне и отличное выступление на групповом этапе чемпионата Европы привлекли к Роману внимание европейских клубов из топ-5 чемпионатов.

Форвард может переехать в Германию, где его уже ждет «Вольфсбург», или в Англию, где станет одноклубником Андрея Ярмоленко в «Вест Хэме». Но покупателям придется раскошелиться, ведь «Гент» желает выручить 30 миллионов евро за свой самый ценный актив.

Некоторые СМИ даже писали, что украинец может оказаться в команде, выступающей в Лиге Чемпионов.

Напомним, Яремчук пропустил последнюю тренировку сборной.