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«Гент» нашел замену для Яремчука

Клуб смирился с уходом футболиста
Футбол Евро-2020
07:45
«Гент» нашел замену для Яремчука
Роман Яремчук / фото - FootBoom

Форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук, скорее всего, этим летом покинет клуб, и ему уже даже нашли замену, сообщает voetbal24.be.

В руководстве «буйволов» смирились с неизбежным уходом украинского нападающего в это летнее трансферное окно, поэтому бельгийский клуб вовсю работает над приобретением нападающего «Фенербахче» Алли Саматы.

Яркая игра в прошлом сезоне и отличное выступление на групповом этапе чемпионата Европы привлекли к Роману внимание европейских клубов из топ-5 чемпионатов. 

Форвард может переехать в Германию, где его уже ждет «Вольфсбург», или в Англию, где станет одноклубником Андрея Ярмоленко в «Вест Хэме». Но покупателям придется раскошелиться, ведь «Гент» желает выручить 30 миллионов евро за свой самый ценный актив.

Некоторые СМИ даже писали, что украинец может оказаться в команде, выступающей в Лиге Чемпионов.

Напомним, Яремчук пропустил последнюю тренировку сборной


Павел Харченко
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Теги

Швеция – Украина Роман Яремчук Андрей Ярмоленко

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