«Гент» разгромил «Серен». Безус сыграл впервые за месяц

Ранее украинец выходил на поле 22 января

Фото - ФК Серен

В 28-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Гент» в родных стенах разгромил «Серен».

Гол Депуатра и дубль Тиссудали уже к 23-й минуте сделали разрыв крупным. Сразу же после перерыва Самойс установил окончательный счет.

Полузащитник Роман Безус вышел на замену на 77-й минуте. Это первое появление на поле украинца с 22 января.

«Гент» обошел «Мехелен» Марьяна Шведа и вышел на пятую строчку. Но у конкурента есть игра в запасе.

Чемпионат Бельгии, 28 тур

«Гент» – «Серен» 4:0

Голы: Депуатр, 15, Тиссудали, 20, 23, Самойс, 46 – обновляется

«Гент»: Роф, Ханч-Ольсен, Нгадеу-Нгаджуи (Годо, 83), Торунарига, Овусу, Одиджа-Офоэ (Хюльсагер, 77), Кастро-Монтес (Опери, 46), Самойс, Тиссудали (Безус, 77), Депуатр (Маледе, 56).

«Серен»: Дитщ, Опаре (Файе, 30), Поати, Надрани, Килота (Спаго, 77), Дабила, Сиссе, Качбах, Бернье (Мансони, 62), Мазиз (Мариус, 46), Микаутадзе (Дуане, 62).

Предупреждения: Самойс – Сиссе, Надрани