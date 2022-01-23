«Гент» с Безусом не обыграл конкурента в борьбе за еврокубки

«Шарлеруа» по-прежнему имеет аналогичное количество очков

Фото - ФК Гент

В 23-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Гент» на выезде сыграл вничью с «Шарлеруа».

Если в первом тайме «буйволы» владели инициативой, то после перерыва – откровенно отбивались. Ни одна из команд так и не забила.

Полузащитник Роман Безус начал матч со скамейки запасных. Украинец вышел на замену на 73-й минуте.

«Гент» и «Шарлеруа» набрали по 36 очков и лидируют в зоне еврокубкового плей-офф.

Чемпионат Бельгии, 23 тур

«Шарлеруа» – «Гент» 0:0

«Шарлеруа»: Камара, Кнежевич, Озорнвафор, Бессиль, Илаймахаритра, Мориока, Ван Клеемпут, Каямбе, Голизаде, Зарури (Бенхаиб, 84), Чиенд (Петкевичус, 73).

«Гент»: Болат, Ханч-Ольсен, Окуму, Годо, Кумс, Кастро-Монтес, Де Сарт, Самойс (Овусу, 73), Фортуна, Брюно (Маледе, 81), Хюльсагер (Безус, 73).

Илаймахаритра – Фортуна