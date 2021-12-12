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«Гент» с Безусом одолел «Генк» и обошел «Мехелен» Шведа

Украинец заработал предупреждение
Футбол Украинские легионеры
22:10
«Гент» с Безусом одолел «Генк» и обошел «Мехелен» Шведа
Фото - Генк

В 18-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Гент» на своем поле переиграл «Генк».

Судьбу встречи решил гол в первом тайме. Автором победного для «буйволов» мяча стал Де Сарт,

Полузащитник Роман Безус появился на поле во втором тайме. Украинец вышел на замену на 56-й минуте. В его пассиве предупреждение.

«Гент» обошел «Мехелен» Шведа в турнирной таблице. «Генк» продолжает отставать от зоны еврокубкового плей-офф на три очка.

Чемпионат Бельгии, 18 тур

«Гент» – «Генк» 1:0

Гол: Де Сарт, 29

«Гент»: Болат, Ханч-Ольсен, Нгаде-Нгаджуи, Окуну, Де Сарт, Кумс, Самойс (Кастро-Монтес, 76), Фортуна, Одиджа-Офоэ (Безус, 56), Тиссудали (Хюльсагер, 89), Депуатр (Лемаич, 89).

«Генк»: Вандевордт, Юклерод (Пресиадо, 74), Садик, Маккензи, Эйтинг, Грошовски, Торстведт, Пэйнтсил (Оэн, 67), Ито (Угбо, 85), Бонгонда (Трезор Ндайишимийие, 85), Онуачу.

Предупреждения: Безус – Пресиадо, Онуачу
Сергей Стаднюк
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