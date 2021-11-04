«Гент» с Безусом впервые не победил в Лиге конференций, поделив очки с «Партизаном»
В четвертом туре группового этапа Лиги конференций «Гент» дома сыграл вничью с «Партизаном».
С самого начала матча «буйволы» завладели инициативой. Однако команде никак не удавалось воплотить свои моменты в забитые мячи.
А открыли счет гости силами Урошевича уже после перерыва. Сил хозяев хватило лишь на то, чтобы отыграться. Забил Тиссудали.
Полузащитник Роман Безус вышел на поле в стартовом составе. Украинец был заменен на 71-й минуте.
«Гент» сохранил лидерство в группе B. «Партизан» отстает на три очка.
Лига конференций. Групповой этап, четвертый тур
«Гент» – «Партизан» 1:1
Голы: Тиссудали, 80 – Урошевич, 65
«Гент»: Болат, Кастро-Монтес (Самуаз, 90), Ханч-Ольсен, Нгаде-Нгаджуи, Окуму, Нуриу Фортуна, Оджиджа-Офоэ (Чакветадзе, 71), Кумс, Овусу (Де Сарт, 71), Безус (Тиссудали, 71), Депуатр.
«Партизан»: Попович, Милькович, Вуячич, Саничанин, Милетич, Урошевич (Обрадович, 87), Натхо (Смилянич, 77), Йойич, Пантич (Йович, 90), Мениг (Лутовац, 87), Рикарду Гомеш.
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