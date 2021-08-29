«Гент» Безуса, «Тоттенхэм» и другие команды узнали своих соперников в группе Лиги конференций
«Гент» с разницей в 5 мячей разгромил «Брюгге» с Соболем. У Безуса гол
Роман вышел на поле во втором тайме
17:37
Фото: Гент
В 6-м туре чемпионата Бельгии «Гент» разгромил «Брюгге» со счетом 6:1.
Украинец Эдуард Соболь вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч.
Полузащитник «Гента» Роман Безус появился на поле на 49-й минуте, а на 61-й отметился взятием ворот.
Чемпионат Бельгии. 6-й тур.
«Гент» – «Брюгге» 6:1
Голы: Тиссудали, 9, Де Сарт, 15, Фортуна, 38, Безус, 61, Депуатр, 66, Миньоле, 79 – Ванакен, 65
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