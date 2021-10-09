Отбор на ЧМ-22. Германия одержала волевую победу над Румынией
В квалификационном матче ЧМ-2022 сборная Германии на своем поле принимала Румынию.
Гости удивили подопечных Ханси Флика еще на самом старте поединка. Забил Янис Хаджи – сын легендарного румынского экс-игрока Георге Хаджи.
Лишь во втором тайме Бундестим смогла перехватить инициативу и благодаря голам Гнабри и Мюллера вырвать победу.
С 18-ю очками немцы занимают первую строчку в своей группе, оторвавшись от Северной Македонии и Армении на 6 пунктов.
Квалификация ЧМ-2022, группа J
Германия – Румыния 2:1
Голы: Гнабри, 52, Мюллер, 81 – Хажди, 9.
Германия: тер Стеген, Керер, Рюдигер, Зюле, Горетцка, Хофманн (Клостерманн, 85), Ройс (Хавертц, 67), Киммих, Сане (Адейеми, 89), Вернер (Мюллер, 67), Гнабри.
Румыния: Ницэ, Тошка, Рациу, Буркэ (Маня, 50), Рус, Станчу (Албу, 82), Хаджи (Максим, 60), Михэилэ (Иван, 60), Марин, Кирикеш, Пушкаш (Митрицэ, 82).
Предупреждения: Станчу (41), Рациу (59), Пушкаш (80), Керер (87).
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