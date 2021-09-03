«Харьковские Соколы» подписали форварда из чемпионата Германии
Германия выиграла первый матч под руководством Флика
Немцы обыграли Лихтенштейн
3 сентября 07:50
Фото: twitter.com/DFB_Team
Сборная Германии уверенно обыграла Лихтенштейн в матче отбора на ЧМ-2022.
Немцы ограничились двумя голами. Их авторы Сане и Вернер. Последний забил впервые за 11 матчей, учитывая матчи за сборную и «Челси».
Это первая победа Германии под руководством Ханса-Дитера Флика. Он сменил летом Йоахима Лева.
Отбор на ЧМ-2022:
Лихтенштейн – Германия 0:2
Голы: Вернер, 41, Сане, 77
Лихтенштейн: Бюхель, Малин (Колльманн, 83), Геппель, Хофер, Кауфманн, Фроммельт, Вольфингер (Йылдыз, 83), Хаслер, Зеле (Вольфингер, 61), Фрик (Грюненфельдер, 71), Фрик (Кардешоглу, 71).
Германия: Лено, Баку (Хофманн, 60), Гозенс, Керер, Зюле, Киммих (Виртц, 82), Мусиала (Ройс, 60), Гюндоган (Горетцка, 73), Хавертц (Гнабри, 60), Сане, Вернер.