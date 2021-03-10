Герой матча с «Ювентусом» поделился эмоциями от прохода «Порту» в четвертьфинал ЛЧ

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра прокомментировал победу над «Ювентусом» в двухматчевом противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов. Футболист оформил дубль в ответной встрече. Его слова передает официальный сайт UEFA.

Пришлось здорово поработать, часто мы оборонялись всей командой, но все время искали шанс забить. Мы на седьмом небе от счастья!

Это награда для всей команды. Мы заслужили ее за все, что сделали сегодня, и за все трудности, с которыми пришлось столкнуться по ходу сезона.