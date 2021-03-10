А мы еще ругаем судей в УПЛ. Удаление «Порту» и гол Холанда – это ужас уровня Лиги чемпионов
Герой матча с «Ювентусом» поделился эмоциями от прохода «Порту» в четвертьфинал ЛЧ
Оливейра оформил дубль в ответной встрече с туринцами
Фото - UEFA
Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра прокомментировал победу над «Ювентусом» в двухматчевом противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов. Футболист оформил дубль в ответной встрече. Его слова передает официальный сайт UEFA.
Два гола в Турине – это уникальные эмоции. Мы невероятно рады выходу в четвертьфинал. Очевидно, что мы заслужили этот результат. Думаю, это повод для гордости для клуба и всей нашей страны.
Пришлось здорово поработать, часто мы оборонялись всей командой, но все время искали шанс забить. Мы на седьмом небе от счастья!
Это награда для всей команды. Мы заслужили ее за все, что сделали сегодня, и за все трудности, с которыми пришлось столкнуться по ходу сезона.
Ранее нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза заявил, что команда заслужила выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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