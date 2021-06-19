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Гинтер: «Мы обязаны отдать все свои силы. Это наш долг»
Защитник сборной Германии – о предстоящем матче с Португалией на Евро-2020
Маттиас Гинтер / Фото - transfermarktЗащитник сборной Германии Маттиас Гинтер поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Евро-2020 против команды Португалии.
Цитирует 27-летнего немца официальный сайт UEFA.
«Когда мы добиваемся успеха, это вызывает огромную эйфорию по всей стране. Поэтому мы обязаны отдать все свои силы. Это наш долг. Выступать за сборную – это, прежде всего, большая ответственность. С другой стороны, мы очень рады и гордимся тем, что представляем нашу страну».
Встреча состоится в субботу, 19 июня. Начало – в 19:00.
Следить за ходом событий игры можно будет в онлайн трансляции матча Португалия – Германия на сайте XSPORT.
Комментарии 1
Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...