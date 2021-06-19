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Гинтер: «Мы обязаны отдать все свои силы. Это наш долг»

Защитник сборной Германии – о предстоящем матче с Португалией на Евро-2020


Футбол Евро-2020
14:08
Гинтер: «Мы обязаны отдать все свои силы. Это наш долг»
Маттиас Гинтер / Фото - transfermarkt
Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Евро-2020 против команды Португалии.

Цитирует 27-летнего немца официальный сайт UEFA.

«Когда мы добиваемся успеха, это вызывает огромную эйфорию по всей стране. Поэтому мы обязаны отдать все свои силы. Это наш долг. Выступать за сборную – это, прежде всего, большая ответственность. С другой стороны, мы очень рады и гордимся тем, что представляем нашу страну».


Встреча состоится в субботу, 19 июня. Начало – в 19:00.

Следить за ходом событий игры можно будет в онлайн трансляции матча Португалия – Германия на сайте XSPORT.
Владимир Кириченко
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Теги

Португалия - Германия сборная Германии (футбол)

Комментарии 1

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19 июня 2021г. 14:22
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball. ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.
Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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