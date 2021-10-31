«Гладбах» после победы над «Баварией» едва не потерял очки с середняком

«Боруссия» все же удержала победу

Фото: twitter.com/borussia

«Боруссия» М в матче 10 тура Бундеслиги дома обыграла «Бохум».

Ударный старт принес успех хозяевам, которые открыли счет в начале встречи, а закрепили его голом под конце тайма.

Во втором тайме ситуация поменялась и «Гладбах» играл в эконом-режиме, за что едва не поплатился. «Бохум» отыграл один мяч в конце встречи, но второй забить не смог. В результате, «Гладбах» выиграл впервые за три матча.

Напомним, что «Боруссия» выбила «Баварию» посреди недели, забив им пять мячей.

Бундеслига. 10-й тур:

«Боруссия» М – «Бохум» 2:1

Голы: Плеа, 12, Хофманн, 40 – Блюм, 86

«Боруссия»: Зоммер, Скалли, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Штиндль (Тюрам, 69), Хофманн, Закария, Коне (Нойхаус, 69), Плеа (Вольф, 82), Эмболо.

«Бохум»: Риманн, Гамбоа (Стафилидис, 46), Ламбропулос, Машович, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай, Левен (Пантович, 77), Польтер (Новотны, 83), Асано (Антви-Аджей, 77), Хольтманн (Блум, 46).