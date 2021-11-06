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«Гладбах» потерял очки с «Майнцом»
«Боруссия» не смогла удержать победу
07:21
Фото: Borussia
«Боруссия» М в матче 11 тура Бундеслиги на выезде не смогла обыграть «Майнц».
По одному мячу зрители увидели в каждом из таймов: на гол Нойхауса ответил Видмер.
Победить ни одной команде не удалось. «Гладбах» остался девятым в таблице.
Бундеслига. 11-й тур:
«Майнц» – «Боруссия» М 1:1
Голы: Видмер, 76 – Нойхаус, 38
«Майнц»: Центнер, Белль, Хак, Ниакате, Видмер, Ли Чжэ Сон (Штах, 70), Кор (Баррейро, 88), Боэтиюс, Аарон Мартин, Онисиво (Ингвартсен, 89), Буркардт (Салаи, 81).
«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Эльведи (Нойхаус, 28), Бенсебайни, Закария, Скалли, Коне, Плеа (Штиндль, 79), Хофманн, Нетц (Херрманн, 79), Эмболо (Тюрам, 30).
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