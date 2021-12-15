«Гладбах» проиграл четвертый матч подряд, в большинстве уступив «Айнтрахту»

«Боруссия» потерпела домашнее поражение

Фото: twitter.com/Eintracht

«Боруссия» М в матче 16 тура Бундеслиги дома проиграла «Айнтрахту».

Франкфуртцы дважды выходили вперед, несмотря что пропустили первыми и сумели выиграть. И это включая игру в меньшинстве с 70-й минуты.

Это поражение стало четвертым подряд для «Гладбаха». Команда идет 13-й в таблице.

Бундеслига. 16-й тур:

«Боруссия» М – «Айнтрахт» 2:3

Голы: Нойхаус, 6, Бенсебаини, 54 – Борре, 45, Линдстрем, 50, Камада, 55

«Боруссия»: Зоммер, Скалли (Херрманн, 76), Гинтер, Бенсебайни, Закария, Нетц, Бенеш (Крамер, 65), Нойхаус (Тюрам, 64), Коне, Плеа, Эмболо.

«Айнтрахт»: Трапп, да Кошта, Хинтереггер, Ндика, Тута, Костич, Соу (Ленц, 83), Камада, Якич (Роде, 28), Линдстрем (Баркок, 83), Борре (Хасебе, 73).

Удаление: Тута, 70