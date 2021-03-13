«Гладбах» проиграл четвертый матч подряд

Фото: twitter.com/FCAugsburg

«Аугсбург» в матче 25-го тура Бундеслиги дома обыграл «Гладбах».

Все мячи были забиты во втором тайме. Варгас и Нойхаус обменялись голами, но позже хозяева забили еще дважды. Отличились Рихтер и Хан.

«Гладбах» проиграл свой четвертый матч подряд и опустился на 10-е место. «Аугсбург» остался 13-м.

Бундеслига. 25-й тур:

«Аугсбург» – «Боруссия» М: 3:1

Голы: Варгас, 52, Рихтер, 76, Хан, 89 — Нойхаус, 68

«Аугсбург»: Гикевич — Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Гумми — Штробль (Оксфорд), Хедира, Калиджури (Груэсо), Бенеш (Варгас), Рихтер (Грегорич) — Хан (Саренрес-Базее)

«Боруссия» М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Херрман) — Хофманн, Нойхаус, Лазаро, Штиндль, Тюрам (Эмболо) — Плеа