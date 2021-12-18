«Гладбах» в конце матча упустил победу над «Хоффенхаймом»

Боруссия набрала очко впервые за пять матчей

Фото: Hoffenheim

«Боруссия» М в матче 17 тура Бундеслиги на выезде сыграла вничью с «Хоффенхаймом».

Эмболо открыл счет под конец первого тайма. «Хоффенхайм» имел уйму моментов во второй половине, но отыграться долго не удавалось.

Впрочем, в конце встречи Акпогуме удалось принести хозяевам ничью и спасти матч. «Гладбах» набрал очки впервые за пять матчей. Предыдущие четыре были поражениями.

Бундеслига. 17-й тур:

«Хоффенхайм» – «Боруссия» М 1:1

Голы: Акпогума, 89 - Эмболо, 35

«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек (Акпогума, 87), Фогт, Пош, Гриллич, Раум, Гайгер, Штиллер (Баумгартнер, 62), Крамарич, Даббур (Бебу, 46), Рюттер.

«Боруссия» М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Бенсебайни, Скалли, Штиндль, Крамер, Закария, Плеа, Херрманн, Эмболо, Тюрам (Нетц, 73).