Вирт: «Заря» демонстрирует очень симпатичный футбол – у них хорошие шансы на первое-второе место в группе ЛК»
Гладкий начнет со скамейки. Известны составы «Буде-Глимта» и «Зари» на матч Лиги конференций
Луганчане дебютируют в новом еврокубке
16 сентября 21:09
Фото: ФК Заря
«Заря» и «Буде-Глимт» определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Лиги конференций:
Напомним, что луганчане не досчитались Шахаба Захеди и Никиты Шевченко.
Онлайн-трансляция матча «Буде-Глимт» – «Заря». Начало – в 22:00.
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