Гладкий: «Ребятам, которые вышли в конце, нужно задуматься, за что они борются»

Форвард «Зари» раскритиковал партнеров, которые едва не упустили преимущество в три мяча

Александр Гладкий / Фото - ФК Заря Нападающий «Зари» Александр Гладкий после матча пятого тура УПЛ против «Мариуполя» (4:3) в эфире телеканала «Футбол» раскритиковал некоторых партнеров по команде. Отметим, что по ходу второго тайма луганчане имели преимущество в три мяча. Мы должны задуматься за те последние 20 минут времени. Мы контролировали игру, создавали моменты, забили 4 мяча. А могли и в два раза больше, если бы играли в командный футбол, а не в индивидуальный. Те ребята, которые вышли в конце матча должны задуматься над тем, где они находятся, за что борются и в какой команде играют. Ранее мыслями по поводу игры поделился главный тренер «Зари» Виктор Скрипник.

Сергей Стаднюк